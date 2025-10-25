Explozie de cazuri de rabie în Botoșani și în județele vecine

Numărul cazurilor de rabie crește accelerat în Botoșani și în județele limitrofe, iar autoritățile sunt în alertă. Au fost depistate anul acesta 15 focare de rabie, dintre care cele mai multe la bovine, câini și vulpi.

Prefectul Raluca Curelariu a anunțat într-o conferință de presă, un set de măsuri preventive. Acestea au fost detaliate de Ovidiu Airimițoaie, director în cadrul DSVSA Botoșani, iar medicul epidemiolog Irina Alecu (DSP Botoșani) a prezentat riscurile pentru populație și conduita recomandată.

Prefectul a precizat că, deocamdată, nu se impune declararea stării de alertă epidemiologică, însă măsurile de prevenție sunt obligatorii, cu atât mai mult cu cât situația este similară în județele vecine — Iașiul înregistrând peste 30 de focare.

Irina Alecu a făcut apel la vigilență, reamintind că, recent, a fost confirmat un caz de rabie la o pisică din municipiul Botoșani. Specialistul a avertizat că boala se poate transmite la om și fără mușcătură, prin contact cu saliva unui animal infectat. Proprietarii sunt sfătuiți să urmărească atent comportamentul animalelor de companie și să țină animalele din gospodărie în spații închise sau îngrădite.

