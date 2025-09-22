EVAZIUNE DE 266,5 MILIOANE LEI ÎN RIDE-SHARING: ANAF A DEPISTAT O SCHEMĂ COMPLEXĂ DE FENTARE A FISCULUI

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală în sectorul transportului alternativ, care a generat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat.

Conform unui comunicat emis de instituție, schema era pusă în practică prin intermediul unei societăți-paravan care reținea un comision de 5–10% din sumele încasate de la platformele de ride-sharing, redistribuind apoi restul sumelor către șoferi fără ca acestea să fie fiscalizate. Plățile erau făcute fie în numerar, fie prin virament, ocolind complet obligațiile legale de raportare și taxare.

În urma investigațiilor desfășurate pe tot parcursul anului 2025, inspectorii au constatat și alte nereguli, în special în privința impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente salariilor. S-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 4,8 milioane de lei.

Mai mult, inspectorii ANAF au identificat 30 de cazuri în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri pentru cursele efectuate, fiind sancționați conform legislației în vigoare. Totodată, au fost sesizate organele de urmărire penală în 90 de dosare.

Pentru a combate fenomenul, Ministerul Finanțelor a introdus în acest an declarația informativă D397, un nou instrument legislativ care obligă platformele de transport alternativ să trimită periodic date către ANAF. Astfel, autoritățile pot monitoriza în timp real activitatea economică din acest sector și pot desfășura analize de risc fiscal mai precise.

Potrivit ANAF, scopul măsurii este dublu: combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, dar și protejarea celor care își desfășoară activitatea legal și transparent în domeniul transportului alternativ.

Sursa: Newsinn