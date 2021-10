Zi cu emoții intense la Transylvania Open! Cea de-a doua zi a primului tur a adus surprize, momente intense pe teren, dar și victorii categorice.

Emma Răducanu a învins-o pe Polona Hercog, după ce a pierdut cel de-al doilea set. Câștigătoarea de la US Open a revenit puternic în setul al treilea și s-a calificat în turul 2, unde o va întâlni pe Ana Bogdan.

Emma Răducanu: Cred că astăzi a fost o zi bună, dar dificilă. A fost o adversară dificilă și este și o diferență între noi. Ea are 30 de ani, eu am 18. Nu cred că am jucat atât de bine, dar am luptat tare și am reușit să câștig. A fost greu să revin pentru că Polona are un serviciu foarte puternic. Mă bucur foarte mult că am ocazia să joc aici, în România. Sunt tristă că nu au fost spectatori astăzi. Când am avut antrenament, am avut fanii alături și a fost wow!

Un alt meci strâns a fost cel dintre Jaqueline Cristian și Kaja Juvan. Jaqueline a reușit și ea victoria în setul al treilea. Andreea Petkovic, câștigătoarea Winners Open WTA 250, a pierdut în primul tur, meciul cu Varvara Gracheva.

Duelul românesc dintre Irina Begu și Irina Bara s-a încheiat cu o victorie pentru Bara, iar la dublu, a fost cu siguranță ziua româncelor. Echipa formată din Monica Niculescu și Gabriela Ruse a reușit o victorie categorică împotriva echipei Yana Sizikova-Anastasia Potatova (6-0, 6-0). Câștigătoare au fost și Alexandra Ignatik și Andreea Prisăcariu în duelul cu Anastasia Gasanova și Yuriko Miyazaki.

Miercuri, 27 octombrie, va avea loc mult așteptatul meci dintre favorita numărul 1 a turneului, Simona Halep, și Gabriela Ruse. Un alt highlight al zilei va fi duelul dintre favorita nr. 2 și proaspăta câștigătoare a turneului din Moscova, Anett Kontaveit și Aleksandra Krunic. Ziua se va încheia cu meciul dintre Jaqueline Cristian și Ajla Tomljanovic.

Sursa: Realitatea de Cluj