DONALD TRUMP: „SUNT OPTIMIST CĂ PUTEM AJUNGE LA UN ACORD CARE SĂ DESCURAJEZE ORICE AGRESIUNE ÎMPOTRIVA UCRAINEI”

Președintele Donald Trump susține declarații, luni seară, înaintea începerii discuțiilor în format multilateral cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni.

Anterior, Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut discuții referitor la situația din Ucraina.

El a spus că a fost o zi foarte reușită.

„Vrem să punem capăt uciderilor și să rezolvăm această situație”, a spus el referindu-se la războiul dintre Rusia și Ucraina.

„Am avut onoarea de a mă întâlni cu Zelenski, iar discuțiile au acoperit o mulțime de subiecte”, a adăugat președintele SUA.

Donald Trump a mai spus că a vorbit direct cu Putin la telefon.

„Vom organiza o întâlnire trilaterală după aceea și vom vedea dacă putem încheia acest conflict și să-l punem capăt”, spune el referindu-se la război.

Obiectivele discuțiilor cu liderii europeni

Donald Trump a precizat obiectivele discuțiilor sale cu liderii europeni, afirmând că vor discuta „cine va face ce” în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina și „posibile schimburi de teritorii” pentru a pune capăt războiului.

„Președintele Putin a fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina. Acesta este unul dintre punctele cheie pe care trebuie să le luăm în considerare și vom discuta acest aspect la masa negocierilor”, a afirmat el.

„Sunt optimist că, împreună, putem ajunge la un acord care să descurajeze orice agresiune viitoare împotriva Ucrainei și, de fapt, cred că nu va exista”, a adăugat Trump.

Președintele a spus că problema concesionării teritoriului va lua „în considerare linia actuală de contact”.