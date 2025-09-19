DONALD TRUMP I-A CERUT PREMIERULUI BRITANIC SĂ EXPLOATEZE RESURSELE DE PETROL DIN MAREA NORDULUI

Donald Trump l-a îndemnat pe prim-ministrul britanic Keir Starmer să exploateze „marea resursă” a petrolului şi gazelor din Marea Nordului. Președintele american i-a mai spus acestuia că energia eoliană este o „glumă scumpă”.

Liderul american a declarat că politica sa energetică, aflată sub sloganul „drill, baby, drill”, a contribuit la scăderea preţurilor.

Guvernul britanic a exclus noi licenţe pentru petrol şi gaze în Marea Nordului, concentrându-se pe energii regenerabile şi noi centrale nucleare pentru alimentarea cu energie.

Într-o conferinţă de presă comună cu Keir Starmer la Chequers, Donald Trump a declarat: „Am avut cea mai gravă inflaţie din istoria ţării noastre şi am avut o expresie pe care am folosit-o des: ‘drill, baby, drill’ (un îndemn la foraj intensiv, n.r.)”.

„Şi, după cum ştiţi, am redus considerabil combustibilul. Preţul a scăzut considerabil. Nu folosim energie eoliană, pentru că energia eoliană este un dezastru. Sincer, este o glumă foarte scumpă, şi am redus considerabil preţurile la energie.

Asta a redus considerabil inflaţia şi acum avem o inflaţie foarte mică şi avem o economie foarte, foarte puternică. Prin urmare, asta a fost foarte important. ‘Drill, baby, drill’. Aveţi un atu important aici. Se numeşte Marea Nordului. Petrolul din Marea Nordului este fenomenal”, a adăugat el.

Keir Starmer, hotărât să se asigure că prețul energiei va scădea

Premierul britanic le-a spus reporterilor că este „absolut hotărât să se asigure că preţul şi costul energiei scad” pentru gospodării şi companii.

„Mixul va include petrol şi gaze timp de mulţi ani din Marea Nordului. Am fost clari în această privinţă de ceva vreme, dar trebuie să combinăm şi acestea cu sursele regenerabile. Mixul este cel cu adevărat important.

Abordarea pe care am adoptat-o în această privinţă este aceeaşi abordare pe care o spun şi pentru multe alte lucruri: o abordare pragmatică”, a spus premierul britanic, potrivit Agerpres.

Liderul american şi-a reiterat punctul de vedere într-un interviu pentru Fox News, spunând despre Starmer: „Cred că trebuie să deschidă Marea Nordului. Au unele dintre cele mai bune zăcăminte de petrol din lume, şi au mult. Au mult şi au făcut imposibil forajul. Cred că asta este cauza problemei energetice de aici cu preţurile”.