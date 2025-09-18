DOAR UN SFERT DINTRE ROMÂNI AU CERUT VOUCHERELE DE 50 DE LEI PENTRU ENERGIE. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU GAZELE ȘI AJUTOARELE PENTRU LEMNE

Doar aproximativ 530.000 de persoane au solicitat până acum voucherele de 50 de lei pentru energie, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Schema este destinată pentru 2,2 milioane de gospodării, adică aproape 4 milioane de beneficiari.

„Oamenii vor putea online, la primărie sau la Poștă să se înscrie, să primească voucherul și să plătească facturile. Cardul poate fi folosit doar de titularul contractului”, a explicat ministrul. Facturile pot fi achitate prin Poșta Română, dar nu prin aplicații bancare sau platforme ale furnizorilor de energie.

Pentru gazele naturale, unde plafonarea expiră pe 31 martie 2026, Ivan a anunțat că se poartă discuții cu marii operatori pentru a evita dublarea facturilor. „Pentru a nu avea acea trecere abruptă de la 1 aprilie anul viitor, am început discuții cu marii operatori, pentru a găsi mecanisme să nu se dubleze factura pentru unii consumatori, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei”, a precizat el.

Totodată, ajutoarele pentru lemnele de foc vor continua să fie acordate și în acest an, după același mecanism ca în sezonul precedent. „Primarii știu ce au de făcut. Sunt aceleași condiții ca și în anul precedent”, a transmis Ivan.

Oficialul a subliniat însă că o nouă plafonare a prețurilor la energie sau gaze este „imposibilă”, pentru că România riscă infringement și suspendarea fondurilor europene.

Sursa: Newsinn