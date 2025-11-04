CUM RÂD UNGURII DE ROMÂNIA, DUPĂ GAFELE REZIȘTILOR

Un articol publicat de un ziar maghiar ironizează proiectele României din industria de apărare și acuză lipsă de autonomie și dependență de tehnologia americană. Într-un ton sarcastic, publicația susține că Bucureștiul „visează din nou la lucruri mărețe”, dar că „independența sa militară începe cu un antrenament comun și șuruburi importate”.

De altfel, ironiile ziariștilor maghiari au apărut după ce premierul Ilie Bolojan a bătut palma cu gigantul german pentru construirea unei fabrici de pulberi la Brașov.

Mai exact, jurnaliștii din Ungaria comentează declarațiile directorului de la uzina din Brașov, care a spus că vrea drone românești ca România să nu mai depindă de străini, un lucru imposibil din punct de vedere militar, spun gazetarii maghiari.