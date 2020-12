Spovedania lui Cristian Rizea continuă miercuri la Realitatea PLUS. Dezvăluiri exclusive de la confruntarea dintre Băsescu și Geoană din 2009. Ce întrebare i-a pus capac lui Geoană și de ce se temea în condițiile în care Băsescu era președintele României și controla tot sistemul. Toate detaliile la „Culisele statului paralel”, realizată de Anca Alexandrescu.

Cristian Rizea (C.R.): Da, ei mi-l prezentasera cu 2 luni in urma. Ma chemasera, ma tatonasera . Pai cum am ajuns sa-l cunosc pe Lucian Coltea? L-am cunoscut pe strada? Era prieten cu ei. Ei erau prieteni cu soferul lui, care era prin zona PNL. Cel care a fost condamnat si cel care a facut denuntul la adresa mea. Condamnat initial pentru alte fapte de coruptie, nu asta. Dar la mine a facut denunt. Ei ma tot chemau ca se laudau cu mine. Faceau si ei un trafic de influenta. Cine era bine pozitionat, eram langa Geoana. Va dati seama la dezbatere m-a vazut toata tara, ca eram printre cei privilegiati, am fost acceptati in jurul lui membrii familiei si cei din politica, eram 30 de oameni in total sau 20 si ceva… 24 , dar uitati-va pe inregistrari. Dezbaterea celebra cmoderată de Robert Turcescu, intre Geoana si Basescu eram, acolo pe scaun, langa Georgian Pop.

Așa… în spatele familiei Geoana si a celorlalti colegi, eu eram… am zis să nu mai stau asa in fata… toti si ar fi dorit sa participe. Va dati seama… cati yesmani sunt vazuti la tv. Pai amintiți-vă că Băsescu i-a dat un coș lui Geoana cu produse romanesti, va aduceti aminte? (Da) Știti cui l-a dat Geoana sa-l aduca la birou? Mie! Uitati-va pe filmari. MIE.

Și după aia ne-am deplasat in biroul lui, Mihaela Geoana ne pregatise celebrele placinte machedonesti cu spanac, ca dânsa e machedon, le facuse acasa, iar eu…

Anca Alexandrescu (A.A.): Gătește bine doamna Geoană?

C.R.: Cozmin Gușă poate sa va spuna. A servit si el, era consultantul lui Geoana, poate sa confirme. Iar eu la pauza. Am ramas surprins ca Geoana nu-si chemase copiii. Si ii zic, dna Mihaela, dar Ana si Alexandru unde sunt? Eram familiarizat cu ei.

A.A.: Mai ales ca ambele fiice ale lui Basescu erau acolo.

C.R.: Daaa, ambele fiice, erau langa flacara violet. Si Mihaela imi spune „pai sunt acasa” si-iI zic, haideti, ca Geoana totusi e un candidat pe tip american daca tot vrem sa l promovam, americanii sunt cu familia pe scene, nu-s fara copii. Si zice… Da, Cristi… si i-a sunat si i-a adus la pauza… ca a fost o pauza. Aduceti-va aminte, eu i-am spus. Ei au venit la pauza. Știti unde i-am au pus? Luati inregistrarile ca sa vada romanu ca ce spun e adv. Erau in spatele lui Robert Turcescu, erau in dreapta, era pus intr-o pozitie ca Geoana sa-i vada… Pentru că Geoana era cu spatele la sustinatori… m-am gandit in momentul ala ca poate vazandu-i pe copii poate-l ajuta…, ati inteles? Eu am gandit asta, ca strategie nu stiu… e rau,e bine. Nu stiu.

A.A.: Și totusi vizita la Spa de dezbatere a fost mai importanta decat prezenta copiilor la dezbatere…

C.R.: Revenim aici, Anca, ce nu stii tu e ca Bazac si relatia mea Geoana era foarte apropiata incat Mircea imi spune ca „ba, io cred ca mi se pregateste ceva… nu mai am incredere in SPP”. Geoana era presedintele Senatului si beneficia de SPP si vreau sa-mi dati pe cineva pentru paza mea, Ionut. Nu stia lumea asta mai gri asa a firmelor de paza … si am apelat la firma bunului meu prieten. Nu e niciun secret. Ion Costache – el este persoana al carei copie de buletin i-o dadusem lui Dorin Cocoș si de nepotul lui e vorba, care a fost angajatul lui Bazac si care s-a dus acolo și a spus acolo, dar degeaba… E vorba de Ion Costache.

Firma lui de paza era una serioasa cu datorii platite la stat, nu cum fac majoritatea firmelor de paza, cum isi fac evaziune la greu. Si I am dat niste baieti calumea care fusesera in Legiunea Străina pt ca la Geoana nu puteai sa ti permiti pe oricine, 2 baieti din LS..da eu am platit asta. Era pt viitorul pres al romaniei.

A.A:: Dar conform legii ca si candidat la presedentie avea obligatia sa accepte SPP-ul?

C.R.: Daa si Geoana a refuzat pentru ca el controla sistemul.

A.A.: Deci nu e primul presedinte de partid care a avut suspiciuni la adresa SPP-ului…

C.R.: Da, da, asa e cum a fost si la Liviu Dragnea. Dar aici a fost un caz concret…Basescu era atunci presedintele in exercitiu al Romaniei si controla tot. Si atunci Geoana avea temeri ca astia ii dau raportul lui Basescu unde se duce, ce face, tot tot tot.., sustragandu-i si anumite documente… El asa mi-a zis.

Bogdan Muzgoci (B.M.): Aici se justifica momentul ala din ultima dezbatere, in care Basescu efectiv l-a distrus pe Geoana?

C.R.: Exact.

B.M.: De acel moment se temea Geoana?

C.R.: Pai nu…nu stiu daca de ala, dar eu stiu ca mi spusese iar Bazac… nu stiu… ei mi-au spus ca se pregateste inscenarea unui accident cu Mihaela Geoana in trafic. I se pregateste asa ceva, ca baietii îi asigurau paza si ei. Ii dadusem garda de corp si pentru ea.

E vorba de ultimele 2 saptamani din acea campanie prezidentiala inainte de turul 2 in acea perioada…deci nu si inainte de turul I.

Pot sa va spun ca ei m-au anuntat in seara aia. Prietenul meu. Si-mi zice, bai, de la Antena 3 de cand a plecat l-a urmarit o masina, ca Geoana a fost la Antena la dezbatere, din Bucuresti Baneasa, si zice sa mergem pe strada Paris, pe Paris nu stiau, dar acolo era vila lui Vîntu unde au intrat ei. Si ei l-au anuntat pe soferul lui Geoana ca ei tineau legatura, era soferul din spate, da? Ei tineau legatura si l-au anuntat pe sofer ca nu l sunau pe Geoana. Geoana era in masina si l-au sunat pe sofer si mi-a zis stim despre cine e vorba. Nu-i nicio problema…, eeh. In momentul ala…

A.A.: Sa intelegem ca Mircea Geoana sau soferul stiau cine ii supravegheaza:

C.R.: Acuma nu stiu… Poate soferul era…

A.A.: Acoperit?

C.R.: Eeeh, vedeti… Aici nu stim…, va dati seama…, ei n-aveau fir direct cu Geoana, ei vorbeau cu soferul daca soferul le-a zis, da domne stim, nu-i nicio problema ei au renuntat. Oamenii au vrut sa fie… erau instruiti. Fusesera in Legiunea Straina. Si ei au zis stim, stim…, nici o problema…asta ..asa s a scris istoria

B.M.: Deci o capcana in care Geoana a picat.

C.R.: Exact. Eu sunt sigur. Sorin Ovidiu Vântu daca va dori sa spuna ceea ce am scris in primul volum, parerea mea ca Vântu chiar daca era tovarasul lui bun, eu am scris si reiterez acum, n-am niciun fel de retinere si o rog pe doamna cu tot respectul, e vorba de postul dvs de tv de atunci. Dvs nu erati atunci … Vantu patrona Realitatea TV.

Stiti care I surpriza, Anca…o sa ma gandesc..poate..cine stie…va aparea caseta la Realitatea in curand. Nu se stie. Filmarea exista, asta pot sa va garantez.

A.A.: Cand vom avea o proba…

C.R.: Veti vedea. O are si Basescu, asta vreau sa va zic, in acea zi in care seara a fost dat pe prima stire a aparut pe academia catavencii sau Catavencu cum era atunci. Acolo s-a dat prima oara. A doua a zis…, 2, 3 zile nu mai stiu…

Înainte fusesera dezbaterea, apropo… si-mi aduc aminte acum exact, dar stiu ca Geoana facuse repetitii cu George Ivașcu, urma dezbaterea cu Vantu despre subiectul cu Vantu, urma cu Basescu, unde Basescu l-a intrebat de Vantu, dar atentie mare..

Ei au aflat din Catavencu, s-a facut public, serviciile, sistemul l-a infundat pe Geoana, uite ce ti-a facut, aia care erau cu el si in momentul ala a vrut sa minimalizeze totul, au facut exercitii, se pregateau pentru dezbaterea finala… S l-a chemat pe George Ivașcu la Kiseleff iar Geoana a facut cu consultantii americani si cu el, George Ivascu a jucat rolul lui Basescu sa fie intrebat, i-au pus de 100 de ori intrebarea. Consultantii americani, Anca…, ca tu esti familiarizata…, americanii i-au spus „Mircea…,si daca-ti cad pantalonii jos in timpul dezbaterii, tu tot castigi”, adica atat de mare era diferenta din punct de vedere sociologic incat intre cei 2 candidat nu maai putea fi acoperit de Traian Basescu asa se gandeau ei. Americani cu ștate vechi…

A.A.: Din pacate consultantii americani au cam dat gres la PSD, cam la toate alegerile.

CR: Cam la toate…da… În momentul ala aduceti va aminte, si puneti filmarea cum l a intrebat…si o copie exista la un ofiter din SRI, d-aia va spun…nu pot sa dau numele ..eu acolo am vazut-o si T. Basescu l-a intrebat…toata lumea stie ca a fost la…l-a intrebat…„ V-a placut aseara…dle Geoana v-a placut aseara la dl Vantu?” atentie mare…pai ce poate sa-i placa decat ca putea sa-i zica…domne, stiu ca ai fost la vantu.., dar razand cu ranjetul lui cinic. Basescu i-a dat de inteles lui Geoana ca stie tot.

A.A:: Si atunci i s-a rupt filmul lui Geoana?

C.R.: Exaaact asta spun, Geoana repetase de sute de ori, stia ce sa raspunda, avand copiii infata, sotia in spate, romanii. Milioane uitandu-se la el…va spun… am informatii 100% de la acel om prin care caseta de la Vantu a ajuns…ca Basescu era hotarat sa scoata filmarea. Dar Geoana a inteles.. Ca Geoana e un om al sistemului , nu e unul asa, …a inteles…credeti-ma…din priviri.

B.M.: Ca sa scoatem din context numele domnisoarei…

A.A.: Nici n-are importanta, si cat n-avem probe nu as vrea sa jignim pe nimeni.

B.M. : In piscina dlui Vantu, dl Mircea Geoana a petrecut momente minunate alaturi de o tanara la mom respectiv si practic reactiile lui atat din timpul dezbaterii finale cat si din mom castigatoare sunt atat de ….incat ele pornesc dintr o temere iesita din comun, practic Mihaela, nevasta sa, ar fi putut sa stie ca nu s-a dus Geoana la Vantu sa joace sah, ci ping pong sau ma rog…

CR: Exact, exact dar era vba de imaginea lui publica care in mom ala s ar fi daramat, ca un joc de domino care s ar fi daramat in acel moment

A.A.: A trecut momentul dezbaterii, a venit ziua alegerilor…

C.R.: Eu imi scrisesem aveam siguranta ca Geoana va iesi..toti preconizau asta…stii bine si tu…sa stii ca unu singur mi a spus pana in ultimu moment ca geoana nu va iesi presedinte e un om protejat de Sistem al Sistemului…fostul meu prieten Cristi Burci – e singurul care a spus ca Geoana nu va iesi presedinte pana in ultimul moment… ma vedeam cu el in cursa Blue Air regulata de joi si duminica de la Bucuresti la Nisa. Si el imi spunea mereu…nu te mai agita, Geoana nu mai iese presedinte…,inclusiv cu 2 zile 3 inainte…, ne-am vazut in Bucuresti.