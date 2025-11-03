CU CINE SE ÎNTÂLNEȘTE ILIE BOLOJAN, ASTFEL ÎNCÂT N-A AVUT TIMP SĂ RĂSPUNDĂ ÎNTREBĂRILOR ÎN PARLAMENT?

Premierul Ilie Bolojan nu are timp să dea explicații românilor, deși i-au fost cerute de două partide, unul dintre ele fiind chiar PSD, partenerul de guvernare, dar nu a amânat întâlnirile pentru împrumuturi în valoare de 17 miliarde de euro.

