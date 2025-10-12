CONTRIBUȚIILE ROMÂNILOR LE PENSIE SE SCHIMBĂ DIN 2026

Contribuțiile românilor la pensii se schimbă de anul viitor. Potrivit unui proiect depus în Parlament, contribuția de la pilonul 2 va crește de la 4,75 la sută la șase la sută. Măsura este cu două tăișuri pentru că vor ajunge mai mulți bani la pensiile private și o sumă mai mică la pensiile de stat totul în condițiile în care Guvernul a limitat modul în care oamenii își retrag economiile. Adrian Izvoranu, reprezentant al patronatelor, a analizat situația în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

„Deci din contribuția de 25 % din veniturile salariale sau asimilate lor, statul care gestionează sistemul de pensii face următorul lucru: o parte din pensie se duce și se calculează prin sistemul/Legea 360 și toate nebuniile alea de acolo și stabilește un volum/ o bucată pe care ți-o dă ca pensie.

Atenție! Ea se diminuează: contribuția de 25% când îți calculează pensia nu mai e 25%. E 25% minus contribuția la pilonul 2. Deci, automat, pensia în sine, contributivă se diminuează.

Acum, teoretic – și asta a fost principiul legii adoptat cu pilonul 2 – ar trebui că prin pilonul 2 care înseamnă administrarea privată a acelui segment de 3,75, de 4, de 6, cât o să fie, ăla să aducă un profit, astfel încât adunate cele două – pensia calculată plus ce rezultă din pilonul 2 să-ți dea o pensie mai mare. Asta este o chestie teoretică pentru că surplusul pe care îl aduce administrarea privată la 3,75 la pensie, plus pensia calculată diminuat e aproape egală sau mai mică cu pensia pe care ai fi încasat-o dacă se calcula pe 25% integral.

Despre asta e vorba. Eu dacă vreau să am o pensie mai mare aici, trebuie că pilonul 2 să aibă un randament suficient de mare încât adunat să-mi dea o pensie mai mare. Noi am făcut calcule pe pensii medii, pe niște venituri medii de 6-7 mii de lei brut și va spun că nu ne iese cu plus”, a declarat reprezentantul patronatelor.