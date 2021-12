La granițele României mocnește războiul. Avertismentul, de o gravitate extremă, vine din partea omului de afaceri Bobby Păunescu, președintele ARMIS.

Invitat, duminica seara, la B1 TV, Bobby Paunescu a vorbit despre razboiul care pare iminent la hotarele tarii.

„Inca am ramas acea tara tampon de aparare, in cazul ca o anumita tara din est e atacata. Putem face fata la chestii din astea gratie aliatilor nostri strategici. Exista tradari si prin NATO. Presedintele Biden a invitat 117 presedinti la o discutie”, a spus Bobby Paunescu.

Potrivit jurnalistului roman Mihai Octavian Rusu, cei 117 presedinti au fost invitati la Summitul pro-democratie pentru a stabili o linie comuna in exportul de IT si o linie comuna in relatia cu Rusia si China.

„Summitul are loc la sfarsitul saptamanii viitoare, dupa dialogul de marti care e aranjat intre Biden si Putin. La acest summit pentru apararea democratiilor nu a fost invitat Viktor Orban. Drept pentru care, premierul Ungariei acuza Washingtonul de scindare a Uniunii Europene”, a spus jurnalistul Mihai Rusu.

Intre timp, subliniaza Bobby Paunescu, „cea mai mare desfasurare de forta armata are loc la granita cu Ucraina, Rusia si Belarus”.

„Legat de pozitionare – sunt foarte aproape de Romania – ca soldat neinstruit, pot spune doar ca, in general, Rusia are sanse sa o faca pana in februarie, cat are bani. Un razboi din asta trebuie sustinut. Ce e foarte important: cat de aproape se intampla chestiunile astea de Romania, indiferent daca tara noastra e implicata sau nu. Prin aliatii strategici, suntem foarte pregatiti sa aparam, in momentul acesta, lumea libera”, a spus Bobby Paunescu.