COD GALBEN DE INUNDAȚII, EMIS DE INHGA PE RÂURI DIN NORDUL ŞI NORD-VESTUL ŢĂRII

O atenționare de tip Cod galben de inundanții a fost emisă luni, pe anumite sectoare ale unor râuri din judeţele in judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor şi Alba, a anunțat Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Confrom Agerpres, atenționarea este valabilă începând cu ora 14.00, până marți, la ora 12.00.

Potrivit INHGA, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

Recomandări pentru localnici

„Populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă şi să evite deplasările în apropierea apelor curgătoare, iar traversarea prin vaduri sau pe poduri improvizate este strict nerecomandată”, precizează INHGA într-un comunicat transmis luni.

De asemenea, locuitorii sunt îndemnaţi să îşi protejeze bunurile din gospodărie, să cureţe şanţurile şi rigolele pentru a facilita scurgerea apelor şi să urmeze indicaţiile autorităţilor locale.