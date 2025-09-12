CNAIR INSTALEAZĂ PESTE 400 DE CAMERE INTELIGENTE PE DRUMURILE DIN ROMÂNIA

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că va instala peste 400 de camere video inteligente pe drumurile naționale și pe autostrăzi, pentru a reduce numărul de accidente și a sancționa mai eficient șoferii care încalcă regulile de circulație.

Noile echipamente vor fi conectate direct la sistemul național e-Sigur și vor îndeplini trei funcții simultan:

supravegherea traficului în timp real,

măsurarea vitezei cu radar omologat,

calcularea vitezei medii pe anumite tronsoane.

Pe Drumul Național 1 vor fi instalate 28 de astfel de camere, care vor înregistra numerele de înmatriculare și vor transmite datele către un centru de control. De acolo, sistemul calculează automat viteza medie de deplasare între două puncte.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a explicat pentru ProMotor modul de funcționare: ”Dacă, de exemplu, o cameră este montată la ieșirea din Ploiești și alta la Săftica (la 30 km distanță), iar limita de viteză este 70 km/h, parcurgerea traseului în mai puțin de 25 de minute va semnala o depășire a vitezei legale.”

După detectarea abaterii, procesul-verbal este generat automat și trimis prin poștă șoferului sancționat. Autoritățile speră că această măsură va descuraja viteza excesivă și va reduce numărul accidentelor rutiere grave.