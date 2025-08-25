CLARIFICĂRI CERUTE MINISTERULUI FINANȚELOR DESPRE CONTRACTELE PENTRU TRONSOANELE A7 SUCEAVA–PAȘCANI

Senatorul botoșănean Cătălin Silegeanu a adresat o solicitare oficială către Ministerul Finanțelor, prin care cere explicații referitoare la blocajul semnării contractelor pentru cele două tronsoane ale Autostrăzii A7 Suceava–Pașcani, cu o lungime totală de 62 km.

Deși constructorul UMB a fost desemnat câștigător al licitațiilor încă din primăvara acestui an (25 martie – lotul I de 33 km, respectiv 11 aprilie – lotul II de 29 km), contractele nu au fost semnate până în prezent. Potrivit declarațiilor directorului general CNAIR, Cristian Pistol, întârzierea este cauzată de lipsa aprobării finanțării prin Programul Transport 2021–2027, Ministerul Finanțelor nefiind încă în măsură să transmită formularul F29 necesar.

„Solicit Ministerului Finanțelor să comunice public termenul estimat pentru semnarea contractelor și începerea lucrărilor. Este inacceptabil ca un proiect strategic pentru Moldova să rămână blocat birocratic, deși are constructor desemnat și fondurile europene disponibile. Cetățenii din regiune au nevoie de certitudini, nu de amânări repetate”, a declarat senatorul Cătălin Silegeanu.

Autostrada A7, denumită și „Autostrada Moldovei”, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Tronsonul Suceava–Pașcani are un cost estimat de 7,79 miliarde lei fără TVA.