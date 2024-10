CIOLACU, DESPRE CANDIDATURA LA PREZIDENȚIALE: ”NU ÎMI DORESC SĂ FIU CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI. CEL MAI FRUMOS DINTRE URÎȚI SE PARE CĂ SUNT”

Marcel Ciolacu a vorbit, joi seara, despre candidatura sa la alegerile prezidențiale. Premierul a afirmat că nu îşi doreşte să fie ”cel mai iubit dintre pământeni”, aşa cum şi-ar dori actualul președinte al României – Klaus Iohannis, dar a subliniat că este „cel mai frumos dintre urâţi”.

„Cred că a fost o decizie colectivă, pe care am luat-o în interior, cu colegii mei. Normal că s-au făcut anumite studii, la început. Este după o experienţă pe care am avut-o în administraţia locală. Ştiţi foarte bine că am început ca şi consilier local în Buzău, consilier judeţean în judeţul Buzău, pe urmă am fost prefect, pe urmă am fost viceprimar, am condus câteva companii şi proprii şi de stat şi private. Am venit în Parlamentul României unde la fel am avut un parcurs fără să ard nicio etapă, de la simplu parlamentar, şef de Comisie a codului administraiv, secretar, chestor, preşedinte al Parlamentului ales de două ori, vice-prim-ministru în Guvernul Tudose şi acum prim-ministru. Cam ăsta e”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la un post TV.

„Faptul că nu am ars nicio etapă, cumva m-a ferit de penibilul funcţiei publice şi am acumulat o experienţă, am văzut întreg tabloul. Dacă traversezi tot acest parcurs, atunci şi respecţi instituţiile statului. Fiecare instituţie are specificul ei, trebuie fiecare instituţie să o laşi să funcţioneze, nu să intri peste ea. Nu mi-am dorit şi nu sunt domnul Iohannis să imi doresc să fiu cel mai iubit dintre pământeni. Nu voi fi şi nici nu am aceste veleităţi. Cel mai frumos dintre urâţi se pare că sunt. Nu trebuiesc făcute aceleaşi greşeli”, a mai spus Ciolacu.

Sursa: Realitatea Din PSD