Cel mai mare proiect de regenerare urbană din România se desfăşoară la Constanţa.

Valoarea totală este de peste 800 de milioane de euro, iar investiţia este făcută de o companie românească, Iulius, care va transforma într-un ansamblu urbanistic integrat o zonă inactivă, de 38 de hectare, contaminată cu hidrocarburi.

Marți a fost demarat oficial cel mai mare proces de bioremediere privat din Europa, care va decontamina zona utilizând o inovaţie autohtonă.

Proiectul va reda Constanței 38 de hectare aflate în apropiere de centrul orașului, care au găzduit un depozit petrolier al societății cu capital majoritar de stat Oil Terminal, unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei.

Iulius, compania care derulează proiectul de regenerare urbană, va investi 29 de milioane de euro în bioremediere. Procesul presupune tratarea solului și apei din subteran contaminate cu hidrocarburi.

Raluca Munteanu, director de dezvoltare al companiei: La finalul anului 2026 estimăm să terminăm întreaga remediere a acelor 38 de hectare. Venim cu o propunere care să aducă tot ce înseamnă zone vezi, parcuri, grădină botanică, zonă comercială, concepte noi de entertainment, o reintegrare a tot ce înseamnă mobilitate urbană și a accesibilității. Estimăm într-o primă etapă peste 8.000 de locuri de muncă create.

Cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecție a Mediului, ICPA București, au dezvoltat o formulă unică de microorganisme naturale capabile să absoarbă hidrocarburile.

Dr. Anca Rovena Lăcătușu, șef-laborator ICPA București: Veriga principală tehnologică este reîmbogățirea solului cu microorganisme selecționate din microorganismele sitului, astfel încât ele să poată să optimizeze procesele de descompunere, de biodegradare a hidrocarburilor petroliere.

Investitorul estimează un an pentru obținerea vizelor și a PUZ-ului și trei ani pentru prima etapă de dezvoltare. Zona va fi populată cu copaci din prima pepinieră dendrologică creată în Dobrogea, în localitatea Lazu, unde se află în aclimatizare peste 1.000 de arbori maturi.