Unele dintre cele mai gustoase alimente sunt, de asemenea, cele mai bune pentru talie. Te vor ajuta să scapi de grăsimea de pe burtă în cel mai scurt timp.

Iată cinci alimente care te ajută să reduci grăsimea de pe burtă, atât de dăunătoare sănătății.

1. Kefir

Acest lapte fermentat, asemănător unui iaurt spumos, este bogat în probiotice, bacterii sănătoase care colonizează intestinul. Într-un studiu randomizat publicat în British Journal of Nutrition, atunci când participanții (care aveau tendința de a acumula grăsimea de pe burtă) au consumat o băutură din lapte fermentat care conținea probiotice timp de 12 săptămâni, au beneficiat de un indice masă corporală (IMC) mai mic și de o circumferință mai mică a taliei și a șoldurilor.

Probioticele pot proteja împotriva inflamației din tractul gastro-intestinal (GI), care a fost legată de depozitarea grăsimii abdominale. Chefirul poate fi picant, dar încercați să evitați chefirul aromatizat, plin de zahăr adăugat; îndulciți-l în mod natural adăugându-l la un smoothie de fructe, scrie Eating Well.

2. Ceaiul verde

Ceaiul verde conține catechine, compuși vegetali antioxidanți care s-au dovedit a avea proprietăți anti-obezitate. Băutura conține, de asemenea, cofeină (în cantități mai mici decât cafeaua, deci nu va avea un impact la fel de mare asupra somnului), ceea ce poate ajuta la ridicarea volumului metabolismului. Într-un studiu realizat în 2012 pe adulți chinezi cu o cantitate mare de grăsime viscerală, cercetătorii au descoperit că consumul de ceai verde care conține catechine a redus acest tip periculos de grăsime după 12 săptămâni, în comparație cu o altă băutură. Bonusul este că, atâta timp cât nu-i adăugați zahăr, ceaiul verde nu conține calorii, așa că îl puteți sorbi pe îndelete.

3. Ouă

Includerea unei cantități suficiente de proteine în dietă este esențială pentru a menținerea greutății normale. Nu numai că dă senzația de sațietate, dar poate, de asemenea, să accelereze puțin metabolismul și să ajute mușchii să crească (și apoi mai mult țesut muscular accelerează și mai mult metabolismul). Persoanele care au mâncat în mod regulat ceea ce sunt definite drept „surse de proteine de calitate”, sau alimente care furnizează aproximativ 10 grame de aminoacizi esențiali (cum ar fi ouăle, carnea de vită și laptele) la fiecare masă au avut o cantitate mai mică de grăsime în jurul taliei, a raportat cercetarea în revista Nutrition & Metabolism.

4. Anghinare

Această legumă are o mulțime de avantaje, dar unul dintre cele mai mari avantaje este conținutul de fibre. Obții 7 grame de fibre într-o anghinare medie gătită, ceea ce o face una dintre cele mai bogate legume în fibre – adică mai mult de un sfert din necesarul zilnic al unei femei. Cu cât consumi mai multe fibre, cu atât este mai puțin probabil să se depună grăsime pe burtă în timp, relatează o cercetare din The American Journal of Clinical Nutrition. Alte legume bogate în fibre includ varza de Bruxelles și legumele, cum ar fi lintea și mazărea.

5. Avocado

O recenzie recentă a constatat că consumul de avocado poate ajuta la scăderea taliei prea mari și a hipertensiunii arteriale sau a hiperglicemiei, markeri care sunt asociați cu sindromul metabolic. Acesta face parte dintr-un grup de factori de risc care cresc riscul bolilor de inimă, accident vascular cerebral și diabet. Avocado conține grăsimi sănătoase, precum și alte substanțe nutritive, cum ar fi magneziul și fitosterolii, care pot contribui la îmbunătățirea profilului lipidic al sângelui și a tensiunii arteriale. Un studiu anterior, din 2013, a sugerat că cei care consumă frecvent avocado își reduc la jumătate probabilitatea de sindrom metabolic.