CE AU GĂSIT PROCURORII DNA DUPĂ PERCHEZIȚIILE DIN BIROUL LUI NELU TĂTARU

Avocatul lui Nelu Tătaru a declarat ironic că în sfârșit „s-a găsit găina”, după perchezițiile de opt ore în biroul doctorului de la spitalul din Huși. Procurorii DNA au continuat ancheta imediat ce Camera Deputaților i-a ridicat imunitatea fostului ministru al Sănătății acuzat de luare de mită.

Autoritățile au ridicat și laptopul lui Nelu Tătaru și urmează să realizeze și perchezițiile informatice.

„Da, s-a gasit gaina respectiva. Nu s-au gasit ouale. Gaina era acolo, dar nu aceea care apare pe ancheta. Este o gaina pe care probabil domnul doctor se pregatea sa o dea la bucatarie pentru ca aici e casa lui, aici mananca si aici isi petrece cel mai mult timp liber”, a declarat avocatul lui Tataru.

Fostul ministru al Sănătății neagă în continuare acuzațiile care i-au fost aduse și a pledat nevinovat.

„Eu sunt nevinovat. Nu am vazut probe, nu am conditionat si nu am cerut niciodata in actul medical. Mi-am facut doar meseria de medic”, afirma fostului ministru al Sanatatii.

Nelu Tătaru este acuzat că ar fi primit mită de la pacienții săi, sume de bani cuprinse între 100 și 500 de lei, dar și produse alimentare, cum ar fi ouă sau găini.

În urma acuzaţiilor, fostul ministru al Sănătății a fost eliberat din funcţia de preşedinte al PNL Vaslui şi exclus de pe listele de candidaţi pentru alegerile generale din partea formaţiunii liberale.