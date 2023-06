Reprezentativa României a remizat cu Elveţia, la Lucerna, scor 2-2, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024, meci în care elveţienii au condus cu 2-0.

După meci, Edi Iordănescu a declarat că încearcă să construiască o mentalitate.

El i-a felicitat pe jucători pentru spiritul arătat. ”Cine crede până la final este răsplătit. În primul rând, trebuie să facem o analiză foarte complexă. Comparaţi ce a făcut Elveţia în Andorra, şi-a permis să schimbe devreme mai mulţi jucători, cu condiţiile pe care le-am avut noi în Belarus.

Am avut foarte multe dueluri tari, am fost mai multe lucruri care au dus la această aşezare, Sorescu în stânga era o improvizaţie. Am încercat să gestionăm bine terenul.

Astăzi am fost o familie. Mihăilă a dat golul de 2-2 cu ruptură musculară. Pentru noi înseamnă un punct de moral, important în clasament.

Elveţia a arătat că este o echipă mare, putea să câştige. Pentru noi este un punct fantastic. Nu doar pentru clasament, ci şi pentru moral. Felicit băieţii, e un punct mare pentru viitorul naţionalei.

Am fost foarte conştienţi de valoarea elveţienilor, de asta am ales să jucăm aşa. Ne-am dorit să stăm absorbim presiunea, ca ulterior, pe fondul unui risc asumat de adversari, să surprindem pe tranziţie.

N-am reuşit să pregătim meciul atât de bine, am fost pe drum. Toate schimbările au fost pozitive. Fotbalul ne-a răsplătit. Chiar dacă am suferit în prima parte.

Când ai suflet şi nimic de reproşat înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Luaţi linia de fund, să vedeţi cât efort au depus toţi, Alibec s-a luptat tot meciul, Puşcaş a intrat la fel de bine”, a spus Iordănescu, la finele partidei.