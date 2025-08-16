,,Guvernarea Ilie Bolojan-Nicușor Dan a redus politica de stat la un exercițiu de contabilitate: tăiem posturi, tăiem fonduri, tăiem școli și spitale. Totul în numele unei „reforme” care nu aduce nimic în loc.

Adevărul este că România nu are prea mult, ci prea puțin. Prea puțină infrastructură, prea puțină industrie, prea puțin sprijin pentru producătorul român. Într-o țară unde satele rămân fără canalizare, spitalele mici se închid, iar tinerii pleacă peste hotare, „reforma cu foarfeca” nu înseamnă modernizare, ci abandon.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan vând austeritatea ca soluție miraculoasă, dar în realitate este un drum spre autodistrugere. Dezarmează comunitățile, slăbesc serviciile publice, alungă specialiștii și rup ultimele fire de încredere dintre oameni și stat.

România are nevoie de echilibru: să taie risipa de sus, din luxul administrativ, și să investească acolo unde contează: în educație, sănătate, infrastructură și industrie. Viitorul nu se construiește pe agenda altora și nici cu planuri de austeritate dictate din exterior, ci cu investiții care dau demnitate economică poporului român.

Un stat sănătos nu e unul slăbit la maximum, ci unul care funcționează pentru cetățenii săi. Nu cu toporul lui Bolojan și indiferența lui Nicușor Dan, ci cu viziune și responsabilitate.

România trebuie să treacă de la tăiere la ridicare. De la promisiuni sterile la fapte care se văd în viața oamenilor. Viitorul nu se scrie cu foarfeca, ci cu plan și loialitate față de poporul român”, a declarat Cătălin Silegeanu, senator AUR.

Regenerate

Copy

Good response

Bad response