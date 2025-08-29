CĂTĂLIN SILEGEANU CERE MDLPA DEBLOCAREA PLĂȚILOR PENTRU ȘANTIERELE ȘCOLARE DIN BOTOȘANI

Senatorul Cătălin Silegeanu a anunțat că a întreprins demersuri oficiale pentru urgentarea deconturilor către constructorii care execută lucrări la unitățile de învățământ din municipiul Botoșani.

Acesta a solicitat participarea la următoarea ședință a Colegiului Prefectural pentru a obține „un raport clar privind stadiul proiectelor și responsabilitățile fiecărei instituții”. Totodată, a transmis o adresă către Ministerul Dezvoltării prin care solicită „deblocarea urgentă a plăților către constructori și explicarea cauzelor reale ale întârzierilor – fie la nivel local, fie la nivel central”.

„Educația copiilor din Botoșani nu poate fi pusă pe pauză din cauza blocajelor administrative! La început de an școlar, mii de elevi și profesori din Botoșani riscă să intre în clase improvizate sau să fie relocați, pentru că șantierele de reabilitare a școlilor nu sunt finalizate la timp. De vină nu sunt muncitorii, ci întârzierile la decontarea facturilor. Constructorii nu și-au primit banii de peste trei luni, ceea ce afectează implicit ritmul lucrărilor”, a declarat parlamentarul.

Acesta a precizat că va continua să urmărească subiectul și să informeze botoșănenii cu privire la evoluția situației.

„Educația copiilor noștri este o prioritate, iar infrastructura școlară nu este un moft. Nu voi accepta ca birocrația să țină pe loc viitorul unei generații. Aștept un răspuns rapid de la minister și implicarea tuturor instituțiilor responsabile. Este momentul ca elevii și profesorii să primească respectul pe care îl merită – prin școli moderne, sigure și deschise la timp!”, a adăugat senatorul.