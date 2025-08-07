CĂTĂLIN SILEGEANU: „AUSTERITATEA OCOLEȘTE PRIVILEGIAȚII. NUMĂRUL BUGETARILOR A CRESCUT”

Guvernul mărește taxele și impozitele, proclamă austeritate, dar face angajări masive în sectoarele privilegiate, atrage atenția senatorul botoșănean Cătălin Silegeanu.

În luna iunie, numărul angajaților la stat a crescut cu 234 de posturi. Datele publicate recent de Ministerul Finanțelor vorbesc limpede despre „o austeritate aplicată arbitrar”, consideră parlamentarul.

„De la învestirea actualei coaliții PNL-PSD-USR-UDMR, discursul oficial e plin de termeni precum <<concedieri>>, <<ajustări salariale>> și <<restructurare>>. În realitate, structura bugetară centrală rămâne masivă, opacă și ineficientă. Ministerul de Interne angajează peste 1.300 de persoane într-o singură lună. Ministerul Apărării adaugă și el personal. Singurele reduceri apar exact acolo unde nu ar trebui să existe: în spitale și în școli”, observă Cătălin Silegeanu.

Senatorul AUR critică Guvernul pentru că cere eforturi din partea populației, dar nu oferă exemplul.

„Le cere oamenilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai grele și salarii înghețate, însă nu renunță nici la posturi, nici la birocrația supradimensionată. Dacă Educația pierde profesori, dar angajările continuă în sectoarele cu pensii speciale, sporuri consistente și vârste de pensionare reduse, devine limpede că austeritatea ocolește zonele sensibile ale sistemului”, arată acesta.

Cătălin Silegeanu este de părere că austeritatea ar fi trebuit să înceapă „de sus” și să fie aplicată „simetric”.

„Nimeni nu poate fi convins să accepte poveri suplimentare atunci când statul se sustrage de la efortul comun. Austeritatea, dacă este într-adevăr necesară, trebuie aplicată simetric. Nu doar de jos în sus, ci și de sus în jos. Altfel, devine masca unui sistem care cere mult și oferă puțin. Un instrument cu un singur tăiș, aplicat celor fără acces la putere”, consideră parlamentarul.