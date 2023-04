Nu toată lumea face diferența între carnea de miel și cea de berbecuț. „Mielul este fratele mai mic al berbecuțului. De obicei, mielul are până în șase luni de viață, pe când berbecuțul este mai matur și are vârsta cuprinsă între 6 și 12 luni. După 12 luni, devine deja cârlan. Ca și formă, mielul are trupul un pic mai disproporționat, pe când berbecuțul are conformația apropiată de ce a unui adult”, a explicat pentru shtiu.ro Marinel Corbu, un crescător de oi din localitatea buzoiană Limpeziș.

Acesta a adăugat: „De cele mai multe ori, mielul este mai mic, dar, pot fi și cazuri în care un berbecuț poate să aibă 5 kilograme și un miel să aibă 6 kilograme. Evident, acestea sunt excepții. Totodată, mielul poate fi de ambele sexe, pe când berbecuțul este doar de sex masculin”.