CĂLIN GEORGESCU, LA SECȚIA DE POLIȚIE DIN BUFTEA. AMPLĂ MOBILIZARE A SUSȚINĂTORILOR SĂI, OAMENII AU BLOCAT STRADA

Călin Georgescu se prezintă din nou în fața polițiștilor de la secția de poliție din Buftea, în cadrul măsurii preventive de control judiciar. Conform unor surse Realitatea Plus, magistrații ar urma să analizeze dacă vor prelungi sau nu această măsură preventivă. Acțiunile în instanță asupra anchetelor sunt blocate, iar în prezent există foarte multe controverse cu privire la dosarele penale.

Numeroșii susținători ai lui Călin Georgescu au blocat strada în zona secției de poliție din Buftea.

Conform unor surse, săptămâna viitoare ar urma să fie citat în fața magistraților pentru a se analiza dacă se prelungește această măsură preventivă pentru alte 60 de zile, însă orice decizie s-ar lua, aceasta nu va fi definitivă.

Avocații lui Călin Georgescu au depus mai multe petiții la CSM împotriva președintelui Nicușor Dan și a deputatului PNL Alexandru Muraru, pe care îi acuză de imixtiuni și presiuni asupra Justiției.

Avocații lui Călin Georgescu contraatacă presiunile Sistemului: petițiile depuse la CSM au fost înregistrate