În ultimul deceniu, biologii au dezlegat multe dintre complexitățile cum crește părul și cum se pierde în condiții precum chelie și alopecia areata.

Este perfect normal ca oamenii să scape între 50 și 100 de fire de păr din cap în fiecare zi, potrivit Asociației Academiei Americane de Dermatologie. Cu toate acestea, căderea excesivă a părului care provoacă subțierea progresivă a părului, pete chelie sau chiar căderea totală a părului poate fi foarte supărătoare.

Cauze posibile ale căderii părului:

– factori de stres majori,

– unele medicamente (antidepresive, beta-blocante, levodopa, chimioterapice)

– tulburările tiroidiene,

– dezechilibru hormonal

– deficiență alimentară (proteine, fier, zinc sau biotină)

– coafuri strânse care tensionează foliculii de păr

– o combinație de genetică, hormoni masculini și

– creșterea vârstei, cunoscută ( alopecie androgenetică)

Biologia creșterii părului este complexă, dar în ultimii ani oamenii de știință au făcut pași către înțelegerea modului în care diverșii factori enumerați mai sus cauzează căderea părului. Ei speră că în timp acest lucru va duce la tratamente noi, mai eficiente.

Cum stresul cronic declanșează căderea părului

În martie 2021, oamenii de știință au dezvăluit cum stresul cronic poate menține foliculii de păr în această stare inactivă pentru mai mult timp.

Foliculul de păr este unul dintre puținele țesuturi din organism care se pot regenera singur, datorită celulelor speciale cunoscute sub numele de celule stem adulte. Cercetătorii de la Departamentul de Celule Stem și Biologie Regenerativă Harvard din Cambridge, MA, au descoperit cum stresul cronic la șoareci suprimă activitatea acestor celule.

Ei au arătat că un hormon de stres numit corticosteron – care este echivalentul de șoarece al cortizolului la om – menține celulele stem foliculare inactive.

Ei au descoperit că, în absența corticosteronului circulant, celulele stem au suferit mai multe runde de regenerare în timpul vieții animalelor. În schimb, nivelurile ridicate ale hormonului, ca urmare a stresului cronic, i-au ținut inactivi mai mult timp și au dus la mai puține runde de regenerare.

Cu toate acestea, în loc să afecteze direct celulele stem, corticosteronul a acționat asupra unui grup de celule sub folicul, cunoscut sub numele de papila dermică.

Cercetătorii au arătat că la șoareci, hormonul de stres a împiedicat papila dermică să producă un semnal molecular numit Gas6, care activează în mod normal celulele stem foliculare.

Ei au raportat descoperirile lor în NatureTrusted Source.

„Atât în ​​condiții normale, cât și în condiții de stres, adăugarea de Gas6 a fost suficientă pentru a activa celulele stem ale foliculului de păr care se aflau în faza de repaus și pentru a promova creșterea părului”, spune dr. Sekyu Choi, care a fost autorul principal al studiului.

„În viitor, calea Gas6 ar putea fi exploatată pentru potențialul său de activare a celulelor stem pentru a promova creșterea părului”, adaugă el.

Cercetătorii spun că vor trebui să efectueze mai multe studii pe șoareci înainte de a putea explora potențiale tratamente la oameni.

Tratamente medicamentoase existente

Căderea tipului sau androgenetică a părului afectează până la jumătate dintre bărbați și femei. Persoanele cu această afecțiune sunt predispuse genetic să aibă un răspuns mai puternic la androgeni (hormoni masculini) în scalp.

Activarea receptorilor de androgeni din celulele papilei dermice scurtează faza de creștere (anagen) a foliculilor de păr. La persoanele susceptibile la pierderea tiparului de păr, activarea excesivă a receptorului micșorează progresiv foliculul, ceea ce are ca rezultat fire de păr mai scurte și mai subțiri.

Persoanele cu această afecțiune produc mai mult un androgen puternic numit dihidrotestosteron (DHT). De asemenea, au mai mulți receptori de androgeni în scalp și niveluri mai mari ale unei enzime numite 5 alfa-reductază, care transformă testosteronul în DHT.

Există două medicamente aprobate de Food and Drug Administration (FDA) pentru căderea părului: finasterida și minoxidilul.

Finasterida acţionează prin inhibarea 5 alfa-reductazei pentru a reduce nivelul de DHT la nivelul scalpului.

Cu toate acestea, eficacitatea medicamentului este neclară la femei, iar unii medici sfătuiesc femeile care doresc să rămână însărcinate să nu-l ia, deoarece medicamentul poate determina un făt de sex masculin să dezvolte organe genitale ambigue.

Ca alternativă, femeile cu căderea părului pot lua un medicament numit spironolactonă, care este un inhibitor mai puțin puternic al activității androgenilor decât finasterida.

Soluția de minoxidil — Rogaine în Statele Unite și Regaine în Regatul Unit — care se aplică direct pe scalp, dilată capilarele sanguine. Acest lucru poate promova creșterea foliculilor de păr permițând mai mult sânge, oxigen și nutrienți să ajungă la ei.

Minoxidilul este sigur atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

IMPORTANT: Informațiile din acest articol sunt recomandări generale cu caracter informativ, facultativ, ce nu înlocuiesc indicațiile unui medic specialist.

