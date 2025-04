BREAKING NEWS | JUDECĂTORII AU SUSPENDAT DECIZIA CCR DE ANULARE A ALEGERILOR

Curtea de Apel Ploiești a suspendat executarea hotararii prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a anulat abuziv alegerile prezidentiale din decembrie 2024, a anunțat Realitatea Plus.

„Admite capatul de cerere privind suspendarea executarii actului administrativ contestat. Suspenda executarea Hotararii Curtii Constitutionale nr. 32 din 6 decembrie 2024, pana la solutionarea definitiva a cauzei. Admite actiunea in anulare. Anuleaza Hotararea Curtii Constitutionale nr. 32 din 6 decembrie 2024. Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantum de 70 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu drept de recurs in 5 zile de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Ploiesti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 24.04.2025”, se arată în minuta sentinței din dosarul nr. 301/42/2025, prezentată de Luju.ro.

Vezi DOCUMENTELE integrale.

În acelasi timp, Curtea de Apel Ploiesti a anulat in prima instanta aceeași hotărâre a CCR, decizia definitivă privind anularea urmând să fie dată de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Daca sentinta Curții de Apel Ploiesti va rămâne definitiva la ICCJ, alegerile din 4 si 18 mai 2025 vor deveni nule de drept, intrucat au fost decise in baza unei hotarari prin care CCR nu avea dreptul sa anuleze alegerile din 2024. Altfel spus: turul al doilea de anul trecut va trebui reluat in formula Calin Georgescu – Elena Lasconi. Deci exact formula validata prin hotararea anterioara a CCR (nr. 31/2024).