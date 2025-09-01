BOLOJAN: „AVEM PRIVILEGII, RISIPE ȘI SINECURI. ACEASTA ESTE ROMÂNIA PE CARE NE-O DORIM?”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, luni, în plenul Parlamentului, despre realitatea funcționării statului român. Șeful Executivului a subliniat că există „privilegii, speciali, excepții, risipă și sinecuri”, iar fiecare se descurcă pe cont propriu, unii prin angajarea rudelor, alții prin creșterea indemnizațiilor sau raportări false.

„Aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este țara pe care vrem să o lăsăm copiilor și nepoților noștri?”, a întrebat premierul, cerând susținerea parlamentarilor pentru pachetul de reforme fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea.

Bolojan a explicat că întregul demers de reformă are la bază trei principii: ordine în finanțele publice, bună guvernare și respect față de cetățeni. El a ținut să mulțumească miniștrilor din cabinet pentru efortul comun depus, indiferent de culoarea politică.

Premierul a recunoscut că pachetul legislativ nu este unul perfect, dar îl consideră un început pentru reașezarea statului pe baze de corectitudine și echitate. „Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipa și privilegiile, taie sinecurile și aduce respect pentru oameni și dreptate”, a afirmat el.

Șeful Guvernului a subliniat că obiectivul este construirea „unui stat mai corect cu românii”. Totodată, el a precizat că anumite politici vor putea fi ajustate, în funcție de nevoile economice și sociale.

„Dacă vom putea ușura povara fiscală asupra oamenilor, fără să dezechilibrăm economia, o vom face”, a adăugat Bolojan. El a arătat că, spre jumătatea anului viitor, dacă reformele continuă, România ar putea înregistra o „corecție de curs” și apoi o perspectivă reală de creștere.

