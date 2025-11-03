BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE FURATE, ÎN VALOARE DE PESTE 200.000 DE LEI, GĂSITE LA VAMĂ

Polițiștii de frontieră din sectoarele Nădlac și Siret au descoperit în ultimele zile mai multe biciclete și trotinete electrice, suspectate a fi furate, a căror valoare totală depășește 200.000 de lei.

