Bărbatul de 58 de ani, din comuna Sulița dat dispărut pe 26 mai a fost găsit decedat, in cursul serii de ieri, 28 mai a.c, in extravinalul localității Sulița, la aproximativ 5 kilometri de aceasta.

Acesta a părăsit domiciliul in dimineața zilei de 26 mai 2021, pentru a se deplasa pe imașulul de pe raza localitații, unde supraveghea mai multe bovine, iar de la ora 15:00, familia nu a reușit să mai ia legatura cu acesta.

In cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă și efectuarea autopsiei in vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Sursa: Realitatea de Botosani