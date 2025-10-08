AUR CERE CONTROL MEDICAL PENTRU NICUȘOR DAN! SUVERANIȘTII INVOCĂ „COMPORTAMENT NEOBIȘNUIT” AL PREȘEDINTELUI

Senatorul AUR Cristian Vântu a transmis o adresă către președintele Senatului prin care cere informații oficiale despre starea de sănătate a președintelui României, Nicușor Dan. Parlamentarul susține că demersul vine după „stângăciile” repetate ale șefului statului din ultimele săptămâni.

Mai mulți senatori AUR au semnat documentul, exprimându-și îngrijorarea față de capacitatea lui Nicușor Dan de a-și exercita mandatul. Vântu afirmă că „o parte semnificativă a populației” își pune întrebări legate de sănătatea președintelui, în urma unor apariții considerate neobișnuite.

Potrivit acestuia, Parlamentul ar avea „dreptul și datoria” să clarifice situația, pentru ca instituția prezidențială să nu fie afectată de suspiciuni.

Inițiativa survine după o serie de gafe făcute de Nicușor Dan în spațiul public. La o ceremonie de la Timișoara, președintele părea confuz de protocol, iar la o reuniune internațională a ezitat să se așeze la fotografia oficială alături de regele și regina Danemarcei și de președintele Emmanuel Macron.

Sursa: Newsinn