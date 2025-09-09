AUR ACUZĂ PSD CĂ A COPIAT PROIECTUL PRIVIND ELIMINAREA CASS PENTRU PERSOANELE VULNERABILE

Partidul AUR a transmis marți un comunicat în care acuză PSD că a plagiat inițiativa sa legislativă legată de eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru categoriile vulnerabile. Formațiunea condusă de George Simion susține că social-democrații mimează interesul pentru persoanele afectate de propriile măsuri de austeritate.

Potrivit AUR, inițiativa a fost depusă pe 3 septembrie și prevede eliminarea obligației de plată a CASS pentru mai multe categorii: persoane aflate în întreținere, foști deținuți politici, veterani și văduve de război, invalizi, personal monahal și părinți aflați în concediu de creștere a copilului.

La cinci zile distanță, pe 8 septembrie, PSD a prezentat un proiect de lege cu un conținut similar, dar mai restrâns ca aplicabilitate. AUR susține că această mișcare reprezintă o încercare de a corecta o nedreptate creată chiar de măsurile impuse de social-democrați.

„Ipocrizia este maximă: PSD guvernează, PSD a impus aceste biruri, iar acum PSD se preface că se luptă cu propriile măsuri de austeritate”, se arată în comunicatul AUR.

Formațiunea afirmă că PSD „nu are soluții și nici curaj”, ci doar face „un teatru de imagine pe spatele românilor”. AUR își reafirmă angajamentul de a elimina „povara CASS impusă pe nedrept” persoanelor vulnerabile.

Totodată, AUR transmite că se bucură că PSD „recunoaște justețea inițiativelor sale, chiar și prin plagiat”, dar solicită fapte concrete. „Îi îndemnăm pe cei de la PSD să dovedească în Parlament că nu este doar un exercițiu de imagine și să voteze pentru această măsură”, a precizat partidul.

În final, AUR cere social-democraților să arate prin vot că sunt dispuși să protejeze categoriile vulnerabile, fie prin proiectul depus de AUR, fie prin varianta prezentată ulterior de PSD.

