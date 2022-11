Un antrenor de la Secția de haltere a Clubului Sportiv (CS) Botoșani a fost pus sub control judiciar după ce este bănuit de corupere sexuală a minorilor. Acesta ar fi făcut gesturi deplasate față de două sportive, informează Monitorul de Botoșani.

Pus sub control judiciar pentru 60 de zile, acesta are interdicția de a mai profesa în acest interval și nu mai are voie nici măcar să se prezinte la club.

Scandalul vine după alte anchete derulate în unitățile de învățământ. Mai multe cadre didactice, care ar fi trebuit să se ocupe de educația și formarea elevilor, au fost acuzate de agresiuni sexuale.

Cazul a fost depistat în luna octombrie, în urma unei acțiuni contra violenței în sport și antibullying, când una dinspre sportive a relatat jandarmilor o scenă în care ar fi fost implicat antrenorul. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor și a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, care au decis inițierea unei anchete.

Investigațiile au arătat că de fapt au fost două situații. În perioada 8-9 martie 2019, în jurul orei 22.00, fiind sub influența alcoolului, antrenorul ar fi intrat în dormitorul sportivelor, situat în spațiul de cazare din incinta CS Botoșani, a urcat peste picioarele unei sportive în vârstă de numai 14 ani, care era întinsă pe pat, și a început să o mângâie pe sâni.

Celălalt caz s-ar fi petrecut pe 16 aprilie a.c., la o pensiune din oraș, unde se sărbătorea majoratul unei sportive. În acele împrejurări antrenorul ar fi îmbrățișat-o pe una dintre sportive, în vârstă de 17 ani, și a sărutat-o pe buze.

Chemat pentru audieri, el a respins acuzațiile și s-a declarat nevinovat, susținând că de fapt gesturile lui ar fi fost înțelese greșit și nu au avut nicio conotaţie sexuală, ci erau gesturi de familiaritate. Asta pentru că el locuiește în complexul CS Botoșani împreună cu sportivele, iar faptul că locuiesc și gospodăresc împreună peste 300 de zile pe an, că le gătește, că le spală rufele, s-au putut crea relaţii familiale între ei.

