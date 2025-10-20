ANM: VREME PLĂCUTĂ ÎN URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI, CU TEMPERATURI DE PÂNĂ LA 26 DE GRADE

În următoarele două săptămâni vremea se va menține plăcută, în majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime ce vor ajunge până la 25 – 26 de grade în Banat și Dobrogea, arată prognoza publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Banat, în prima săptămână valorile termice diurne vor fi în creştere treptată de la o zi la alta spre valori mai ridicate decât mediile multianuale specifice perioadei, cu valori la începutul intervalului în medie de 14 – 17 grade, ce vor urca spre 22 – 26 de grade în data de 25 octombrie, apoi vor scădea spre medii de 16 – 20 de grade. În cea de-a doua săptămână nu vor mai fi variaţii termice semnificative, astfel că mediile se vor situa între 13 şi 18 grade.

În prima săptămână, temperaturile nocturne vor fi treptat în creştere de la valori medii de 2 – 5 grade, în prima noapte, respectiv 20 spre 21 octombrie, la minime medii de 8 – 12 grade. În cea de-a doua săptămână, nopţile vor fi mai reci, cu valori uşor sub cele specifice perioadei, cuprinse între 2 şi 6 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 24 – 28 octombrie.

În Crişana, în primele zilei, valorile termice diurne vor fi în creştere spre valori peste cele specifice perioadei, astfel că în data de 23 octombrie temperaturile maxime vor fi în medie de 18 – 22 de grade, urmând ca ulterior acestea să scadă până la finalul primei săptămâni spre valori de 12 – 16 grade. În debutul celei de-a doua săptămâni vor continua să scadă uşor, apoi vor mai creşte, dar în general se vor situa la valori medii cuprinse între 10 şi 17 grade.

Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obişnuit la începutul intervalului, dar treptat vor creşte spre valori în medie de 9 – 12 grade, în noaptea de 23 spre 24 octombrie, după care vor fi în scădere, până spre finalul primei săptămâni, la valori medii de 4 – 8 grade. În săptămâna următoare, temperaturile minime nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa, în medie, la valori cuprinse între 2 şi 6 grade. Din a doua parte a primei săptămâni, temporar va ploua, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 24-28 octombrie, când, pe alocuri, vor fi posibile cantităţi mai însemnate.

Vremea în Transilvania și Maramureș

În Transilvania, valorile termice diurne vor fi în creştere până spre weekend, apoi vor marca o scădere uşoară si treptată, astfel că vor creşte de la valori de 9 – 12 grade spre maxime de 17 – 20 de grade în data de 24 octombrie, apoi vor scădea spre medii de 9 – 14 grade, valori în general ce se vor menţine şi în următoarea săptămână cu mici alternanţe de la o zi la alta. Temperaturile nocturne vor creşte de asemenea de la valori în general negative în prima noapte spre medii de 4 – 8 grade. În cea de-a doua săptămână, minimele nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la alta, iar în medie se vor situa între 0 şi 5 grade. Primele patru zile vor fi lipsite de precipitaţii, după care temporar va ploua, dar probabilitatea mai mare se va menţine în intervalul 25-29 octombrie, când local şi cantităţile vor putea fi mai însemnate.

În Maramureş, temperaturile maxime vor fi în creştere în primele patru zile de la valori în medie de 9 – 13 grade spre 17 – 19 grade, apoi vor marca o scădere treptată până la valori în medie de 12 – 15 grade. În cea de-a doua săptămână, valorile termice diurne nu vor avea variaţii semnificative şi se vor situa în general la valori de 10 – 16 grade. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obişnuit în această perioadă la începutul intervalului, dar vor creşte treptat spre valori medii de 8 – 10 grade, în noaptea de 23 spre 24 octombrie, iar ulterior vor fi în scădere spre minime de 3 – 7 grade. În săptămâna următoare acestea se vor situa, în medie, între 0 şi 5 grade. Din a doua parte a săptămânii, temporar va ploua, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 24-29 octombrie, când pe alocuri vor fi posibile cantităţi mai însemnate.

Vremea în Moldova și Dobrogea

În Moldova, valorile termice diurne vor fi în creştere de la valori sub mediile multianuale de 10 – 12 grade spre 17 – 22 de grade, în week-end, apoi vor scădea treptat şi în marea lor majoritate se vor încadra între 10 şi 15 grade. Temperaturile nocturne vor creşte de la valori în jurul a zero grade, în prima noapte, la medii regionale de 6 – 10 grade (valori termice normale sau uşor peste cele specifice perioade).

În cea de-a doua săptămână, minimele nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la alta, iar în medie se vor situa între 2 şi 6 grade. Primele patru zile vor fi lipsite de precipitaţii, iar temporar va ploua, dar probabilitatea mai mare se va menţine în intervalul 25-29 octombrie, când acestea se vor semnala pe arii mai extinse şi vor fi posibile pe alocuri cantităţi mai însemnate de precipitaţii.

În Dobrogea, în prima săptămână de prognoză, valorile termice vor creşte de la o zi la alta de la valori uşor sub cele specifice, în medie 13 – 15 grade, până spre valori cu mult peste cele normale datei, astfel maximele regionale vor fi de 20 – 25 de grade. La începutul celei de-a doua săptămâni vor scădea spre valori în medie de 14 – 18 grade, ce se vor menţine şi în zilele următoare.

În prima noapte minimele vor fi mai coborâte decât mediile climatologice şi se vor încadra în general între 3 şi 7 grade, uşor mai ridicate pe Litoral, ulterior acestea vor creşte treptat spe valori la nivel regional de 12 – 16 grade. În săptămâna următoare, la început se va răci uşor, apoi nu vor mai fi variaţii semnificative, astfel că temperaturile minime se vor situa între 5 şi 9 grade. În primele zile trecător şi izolat vor fi posibile ploi slabe, dar probabilitatea mai ridicată va fi în intervalul 27 – 29 octombrie, când acestea se vor semnala pe arii mai extinse.

Vremea în Muntenia și Oltenia

În Muntenia, vremea se va încălzi treptat până în data de 25 octombrie, astfel că maximele vor creşte de la medii de 14 – 16 grade, spre 20 – 22 de grade, iar minimele de la 2 – 4 grade, până la 8 – 10 grade. După această dată se va răci, iar maximele vor ajunge la 14 – 16 grade, în timp ce minimele vor oscila între 4 şi 6 grade, mediat regional, în data de 28 octombrie şi până la finalul intervalului de prognoză nu vor mai fi variaţii semnificative. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în intervalul 26 – 30 octombrie.

În Oltenia, până în data de 25 octombrie, valorile termice vor creşte constant, cu o medie a maximelor între 14 şi 22 de grade şi minime între 2 şi 10 grade. Ulterior, vremea va intra într-un proces de răcire, ce va determina valori termice diurne de 14 grade şi nocturne de 4 grade, mediat regional, iar până la finalul intervalului se vor menţine în jurul acestor valori. Ploi pe arii mai extinse şi posibil mai însemnate cantitativ se vor semnala cu o probabilitate mai mare în intervalul 25 – 30 octombrie.

Vremea la munte

La munte, regimul termic, atât cel diurn, cât şi cel nocturn, vor avea o tendinţă de creştere în intervalul 20 – 25 octombrie, ceea ce se va transpune în medii ale valorilor maxime de la 6 spre 12 grade şi ale minimelor ce debutează între -6 şi -4 grade şi ajung la 4 – 6 grade. După această perioadă se va răci, astfel că, în data de 28 octombrie, maximele vor scădea spre 4 – 6 grade şi minimele între -2 şi zero grade, dar până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni nu vor mai varia semnificativ. Temporar, vor fi precipitaţii izolate şi slabe cantitativ, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 25 – 30 octombrie, aria precipitaţiilor se va extinde şi vor mai creşte în intensitate.