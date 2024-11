ANCA ALEXANDRESCU, SEMNAL DE ALARMĂ MAJOR: ROMÂNIA SE AFLĂ ÎNTR-UN MOMENT AL RESETĂRII. O CAMPANIE ÎMPOTRIVA LUI GEORGESCU ÎL FACE PREȘEDINTE CU 60%

Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului paralel” de la Realitatea PLUS a tras, luni, un semnal de alarmă privind rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale. Jurnalista susține că votul de duminică a demonstrat că „România se află într-un moment al resetării”, iar partidele „trebuie resetate, așa cum o cer românii”. „Cei care au rezultate proaste să plece acasa, cei care au rezultate bune să iasă în față”, a afirmat Anca Alexandrescu. Ea a atras atenția asupra faptului că o campanie împotriva lui Călin Georgescu, candidatul independent care a ieșit pe locul 1 în urma primului tur al prezidențialelor, ar fi o greșeală și asta „l-ar face președinte cu cel puțin 60%.”

„Din punctul meu de vedere, discutia este profund gresita. Cred ca noi trebuie sa incepem sa discutam de la semnalul pe care l-au dat romanii prin acest vot categoric, si anume impotriva actualei clase politice si impotriva partidelor in aceasta formula care exista.

Din punctul meu de vedere, chiar daca este campanie in continuare si daca se vorbeste despre turul doi, toata lumea ar trebui sa se concentrezeacum pe ce trebuie sa faca pentru alegerile parlamentare. Va aduc aminte, dl Calin Georgescu este un candidat independent, domnia sa nu are un partid in spate si nu va putea sa realizeze absolut nimic fara o majoritate parlamentara.

PNL si PSD nu au de ales decat sa ia de bun ceea ce le-a spus poporul, sa-i inlature pe cei care au obtinut scoruri mici si sa-i aduca in fata pe cei care au obtinut scoruri mari. Este foarte clar ca partidele acestea nu mai sunt digerabile pentru popor, cu oamenii care sunt acuma la conducere. Nu ma ma refer aici neaparat la Marcel Cioolacu pentru ca Ciolacu a guvernat bine, as putea spune eu. Ma refer insa la cei care sunt in jurul lui Marcel Ciolacu si care, se vede, nu au obtinut scor bun, ci scor prost. Ati avzut mai devreme pe harta care sunt rezultatele.

Nu puteti sa-mi spuneti mie ca dl. Bolojan, care a facut blat cu dna Lasconi si care a luat 6% la Bihor pt dl. Ciuca, trebuie sa preia PNL.

Este foarte clar ca este o actiune din partea USR inrosit si aceasta gasca de preluare ostila si a PSD-ului, pentru ca este foarte clar ce majoritate se doreste.

Mi-a scris cineva mai devreme despre dl. Georgescu in legatura cu Close up. Va raspund la fel – si in spatele dn Lasconi se afala dl Soros si ONG-urile sale inrosite, dar nu asa se pune problema.

Vreti sa va aduc aminte ce a facut USR-ul si gasca USR-ului si pe cine a sustinut dl Bolojan si cum se intalnea cu dna Maia Sandu? Discutiile acum trebuie sa se poarte in special pe tema pe care v-am spus-o: semnalul pe care poporul roman l-a dat acestor partide si clasei politice. Asta trebuie sa inteleaga, nu o batalie pe functii, pe pozitii. In acest moment, romanii vor sa vada ca politicienii in ceasul al 12-lea au inteles mesajul pe care l-au transmis.

Asadar, inca odata spun – cei care au luat rezultate proaste, sa plece acasa. Cei care au luat rezultate bune sa ias ain fata. Deaspre asta e vorba in momentul de fata. Cmpania impotriva lui Calin Georgescu ca <<e omul rusilor, ca vine Putin>> din punctul meu de vedere – va dau in scris, astazi – il va face presedinte pe Calin Georgescu cu cel putin 60%. Pastrati inregistrarea si o sa vedeti ca am dreptate. Este complet gresit acest lucru. Romania este intr-un moment al restetarii, trebuie resetate si partidele asa cum romanii o cer categoric„, a declarat Anca Alexandrescu, luni dimineata, la Realitatea PLUS.