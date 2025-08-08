ANCA ALEXANDRESCU, DETALII EXPLOZIVE DIN CULISELE POLITICE. COALIȚIA SE CLATICĂ. ”LIBERALII SUNT EXTREM DE NEMULȚUMIȚI, BOLOJAN ȘI-A TRĂDAT PROPRIUL PARTID”

Lucrurile se precipită pe scena politică românească, odată cu anunțul lui Sorin Grindeanu conform căruia Biroul Politic Național al PSD se va întruni luni, pentru a decide dacă formațiunea politică va rămâne la guvernare sau dacă va pleca din coaliție. Mai mult, nu numai PSD este nemulțumit de politica lui Ilie Bolojan, ci premierul are contestatari chiar din mijlocul partidului său, conform informațiilor din culisele politice, aduse de Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

”Elementul de noutate este că starea de tensiune nu este numai între PSD și USR, ci este și între mare parte din PNL și USR și Ilie Bolojan. Liberalii sunt extrem de nemulțumiți, pentru că, așa cum știți, încă de la început, Bolojan și-a trădat propriul partid, a pus în funcții oameni ai USR-ului sau ai lui Dacian Cioloș, în dauna celor de la PNL, oamenii care sunt promovați la guvern și în diverse funcții fiind aleși doar pe criteriul de a fi din echipa lui din Bihor – motiv uriaș de nemulțumire în interiorul PNL-ului.

De altfel, ați văzut, Ilie Bolojan nu a avut nicio reacție la anunțul lui Nicușor Dan că îl susține practic pe Drulă la Primăria Capitalei, acel post fiind râvnit de Ciprian Ciucu de la PNL, care era considerat un om de-al lui Bolojan, dar Bolojan a tăcut, nu a scos niciun cuvânt, practic a girat dorința lui Nicușor Dan de a organiza alegeri în luna noiembrie și de a-l susține pe Drulă.

Tensiunea este uriașă și, da, într-adevăr, mare parte din PNL își dorește ca această formulă guvernamentală să nu mai continue după toamnă, pentru că, dincolo de aceste aranjamente politice ale lui Bolojan împreună cu Nicușor Dan, cu USR și evident cu forțe din afara țării – de la Bruxelles și din Franța – măsurile pe care le-au luat trag cele două partide în jos și, așa, au suferit o scădere importantă.

După cum vedeți, tensiunile din stradă sunt din ce în ce mai mari; oamenii încă sunt în vacanță, dar probabil după 15 septembrie, când vor începe școlile, vor constata cât de grav le este afectată viața și nivelul de trai, și vor începe tot mai multe proteste.

Nicușor Dan va privi de pe margine cu satisfacție, pentru că am spus-o de nenumărate ori: deși a încercat să arate că are o relație bună și îl susține pe Ilie Bolojan, Nicușor Dan nu își dorește un Ilie Bolojan întărit în politică, în perspectiva alegerilor de peste 5 ani. Este foarte clar că Nicușor Dan își dorește un al doilea mandat și, la fel de clar, că forțele din jurul lui Ilie Bolojan își doresc propulsarea acestuia la Cotroceni, cum de altfel s-a întâmplat în timpul alegerilor din lunile trecute, când s-a dorit susținerea lui Bolojan pentru o candidatură la prezidențiale.

Lui Nicușor Dan îi convine această situație și și-ar dori un premier tehnocrat care să ia aceste măsuri nepopulare, ducând la terminarea politică a lui Ilie Bolojan și la dispariția lui de la centrul politicii românești” a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

