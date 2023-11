Ambulanțierii au încetat greva foamei. Ce le-au promis premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii

Ambulanțierii au renunțat la greva foamei după ce au fost primiți la Guvern și au avut discuții cu premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Liderii sindicali din Ambulanță au intrat în greva foamei după ce, prin noua lege a pensiilor, ambulanțierii au fost eliminați de la categoria de condiții deosebite de muncă.

Ambulanțierii au renunțat marți seară la greva foamei. Aceștia au avut discuții cu premierul Marcel Ciolacu și cu ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, potrivit anunțului făcut de deputatul PSD Gabriel Zetea, vicepreședintele partidului pe Administrație și Infrastructură.

Liderul de sindicat al ambulanțierilor, Gheorghe Chiș, a intrat în greva foamei luni, împreună cu mai mulți lideri sindicali din organizațiile județene, pentu că în urma votului din Camera Deputaților din data de 20 noiembrie 2023, nu au fost recunoscute condițiile deosebite de muncă din cadrul serviciilor de ambulanță.

Alături de președintele Federației Naționale Sindicale „Ambulanţa” din România (FNSAR) Gheorghe Chiș, după cum urmează: Claudia Gâdiuță – lider la Sindicatul Liber Independent Salvarea Tulcea, Valentin Dragomir – lider la Sindicatul Ambulanța Brăila, Alexandru Comănescu – lider la Sindicatul Ambulanța Vâlcea, Daniel Constantin Mușa – lider la Sindicatul Ambulanța Olt.

Aceștia au protestat marți în fața Camerei Deputaților și a Guvernului României.

Blocul Național Sindical a transmis că protestele și greva foamei au loc în serviciile de ambulanță ca urmare a nerecunoașterii condițiilor de muncă în care personalul profesionist operativ de intervenție din serviciile de ambulanță își desfășoară activitatea, drept anulat prin votul din Comisia pentru muncă și protecție socială și prin votul plenului din Camera Deputaților, din data de 20 noiembrie 2023, la propunerea Guvernului României, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și a Casei Naționale de Pensii Publice, prin proiectul de lege privind sistemul public de pensii.

„Am intrat în greva foamei pentru că Parlamentul, prin legislaţia pe care a dezbătut-o astăzi în comisiile decizionale din Camera Deputaţilor, pentru raportul final, şi acum se discută în plen, nu vor să recunoască condiţiile de muncă în care lucrează Serviciul de Ambulanţă. Mă refer la Legea pensiilor publice, articolul 168, alineatul 1, litera g, care propune abrogarea unor prevederi din Legea 5, care este statutul personalului profesionist operativ de intervenţie, abrogă articolele care reglementează condiţiile de muncă. Efectiv se şterg anumite drepturi dintr-un statut special pe care l-am dobândit după cinci ani de parlament, trei ani suspendat în pandemie şi acum, când urma să intre în aplicare, se abrogă. E prea mult deja. Am avut rugămintea să rămână articolul 12, valabil, întrucât e normal, a fost legiferat de Parlamentul României. Dar se pare că nu se întâmplă nimic decât promisiuni care au eşuat. Colegii aşteptau cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă la dezbateri. În momentul când am văzut ce se întâmplă în comisie, am decis să intru eu în greva foamei, pentru că noi nu avem voie să facem grevă, fiind personal cu limitări speciale. Ca să nu sufere cetăţeanul, am hotărât să intru eu în greva foamei,” a declarat, pentru AGERPRES, liderul Ambulanţa, Gheorghe Chiș, potrivit realitatea.net

Marți seară, după discuții cu premierul Marcel Ciolacu și ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, ambulanțierii au decis să înceteze greva foamei.