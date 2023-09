Bună seara dragi telespectatori Realitatea PLUS, bună seara dragi ascultători RFM, bună seara dragă Diaspora. Buna sa ne fie inima, dragi romani atât de tare încercați, ca pare ca renunțați. Dar nu sunteți lași, nu puteți renunța la ceea ce va definește, la ceea ce va aparține, la ceea ce moșteniți de drept, genetic și nu numai!

Sunt suparata și am o apăsare mare pe suflet de când mi-au ajuns în fața ochilor acele statistici neclare cu pruncii abandonați, dați in grija bunicilor, mătușilor, a rudelor sau in grija statului. Bine a spus Andrei Gusa, invitatul meu de aseară: poate unii nu merita sa fie părinți… și totuși sunt! Nu suntem noi in măsura sa judecam, sa decidem sau sa alegem, dar suntem in măsura sa tragem semnale de alarma când lucrurile nu se îndreaptă în direcția buna! Prea mulți copii singuri, prea mulți copii uitați de cei ce le-au dat viața, mulți dintre ei tocmai din cauza abandonului greșesc, caută refugiul in diferite anturaje; fetele, dragele de ele sunt naive, necoapte, firave și, de dorul părinților, cad deseori in plasa escrocilor. Deși caută iubirea și sentimentul de siguranța, găsesc cu totul altceva și aia nu se numește viața! Da, drogurile nu sunt doar in România, nu ne confruntam doar noi cu acest fenomen voit scăpat de sub control, sunt multe tari care au devenit iadul pe pământ. Însă putem sa ne redresam. Este greu dar nu imposibil! Nu ma întrebați cu cine schimbam soarta țării, asta pentru ca avem propriul nostru arbitru, alegem persoanele care ne reprezinta. Atât va spun: căutați oameni cu caracter, care își țin cuvântul, oameni ai faptelor- siguri pe ei și vocali, spontani și muncitori! Nu mai dați șansa executanților externi sa se prefacă doar ca fac și pentru voi, dar și pentru țara câte ceva. E oribil, e crunt sa ieși din țara ta sa te închini la porți străine și sa intrebi ce trebuie sa spui, cum sa spui, ce sa faci sau sa simulezi ca faci, ca sa fii credibil! Serios? As spune atât de multe, dar rolul meu aici e sa construiesc și nu sa va înrăiesc, asta pentru ca destul o fac problemele zilnice și neajunsurile. Un bun roman își păstrează autenticitatea nu? În contextul în care vrem să stăm la masă cu marile puteri, contam doar dacă ne păstram suveranitatea, nu sa întrebam dacă avem voie sa vorbim, dacă avem voie sa fim romani și să trăim românește. Este un an plin de provocări, din stenogramele din dosarul Pascu vedem ca sunt materiale plătite ca sa ne distragă atenția de la problemele grave! Toate sunt grave, dar când putem preîntâmpina și ne pierdem în piste false e păcat. Sa speram ca iarna va fi blândă, ca măsurile actualului guvern nu vor fi reci și dure, cu efecte posibil dezastruoase pentru sistemul privat in special. E plină țara de studenți, spune o vorbă din popor. Dar trăim în țara care a pus în multe funcții-cheie incompetenți și mulți nedemni de titulatura de funcționar public. Cine are curaj sa se atingă de acest aparat de mult defectat și greu ca un plumb pe trupul tot mai șubrezit al țării? Patriotismul economic suna bine, dar întârzie sa fie aplicat și nu inteleg de ce nici acum, in prag de alegeri nu se aplica, soluții pentru a da societății bunăstare, pace și stabilitate! Multinaționalelor le este foarte bine! Bancile, arată domnul profesor Peiu, o duc extraordinar de bine la noi, mai bine decât oriunde în lume, iar romanilor le e din ce in ce mai greu! A devenit imposibil pentru mulți să-și plătească ratele pe care și le-au asumat când s-au înhămat la un credit pe 30 de ani! Plecam din România ca nu avem loc aici, ca in alta parte ne simțim apreciați și suntem bine plătiți. Așa avem posibilități pentru noi, dar și pentru copiii noștri! Aud asta zi de zi de la tot mai mulți tineri aflați la început de drum. Trebuie să schimbăm toate acestea! Dragii mei, nu va doare sufletul ca se poate împarți puterea pe un procent rușinos de 10-15%? Si, având în vedere neîncrederea în clasa politică, este posibil ca această cifră să devină tot mai mică. Stimați români, implicați-va și haideți sa ieșim in număr tot mai mare la vot. Dacă vom veni 80-90% la urne, vom fi într-adevăr o voce de care se vor teme aleșii. Sângele apa nu se face! Iertare, putere de munca și determinare să avem, ca sa găsim si acele lucruri esențiale care ne unesc. Sa facem România suverana, mai curată, stabilă, dezvoltată și frumoasa! La răutate să fiți ca pruncii, care acum se ceartă, acum râd și vorbesc unul cu altul, căci ei nu știu să țină răul. V-am promis că voi lupta cu toată forța mea împotriva nenorociților care vând tinerilor, pe bani grei, moartea! Astăzi demascăm rețelele de traficanți care au legături la cel mai înalt nivel. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir