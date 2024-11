ALEGERI PREZIDENȚIALE 2024 – METEOROLOGII AU ANUNȚAT CUM VA FI VREMEA ÎN ZIUA SCRUTINULUI

Ninsorile vor continua astăzi în mare parte din țară, însă de mâine precipitațiile se reduc. Vremea însă va fi mai rece decât în mod obișnuit în ziua de alegeri.

„În Capitala ca si în restul tarii a debitat un proces de răcire, deci vorbim despre o vreme, cel puțin pe parcursul zilei de astăzi ceea ce se situează ușor sub ceea ce ar trebui sa avem din punct de vedere termic la aceasta dată.

Așteptăm precipitații, deoarece acestea vor fi sub toate formele. Vom avea si ploaie, vom avea si lapoviță si vom vedea si ceva fulgi de zăpadă. Vântul a scăzut si ele in intensitate in zona capitalei. Astăzi vor mai fi ceva rafale, dar in jur la 45 km/h .

În ziua alegerilor ne vom apropia de acel normal termic pe parcursul zilei, undeva o maximă de 7-8 grade. Însa dimineață si noapte o vreme rece, cu temperaturi negative, spre minus 4 grade in noaptea ce urmează chiar si in zona Capitalei. Daca vorbim despre restul țării, din punct de vedere al precipitațiilor ne amelioram in ziua alegerilor, acestea își vor face apariția mai degrabă pe parcursul nopții de duminica spre luni”, a declarat meteorologul ANM, în direct la Realitatea Plus.