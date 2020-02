Lucian Borfotină a fost anunțat oficial candidat din partea ALDE la Primăria Botoșani, a fost desemnat coordonatorul organizației municipale dar între timp acesta se pare că s-a răzgândit.

De ceva vreme, Borfotină nu a mai fost pe la sediul ALDE și se pare că va renunța la candidatură. Reprezentanții ALDE spun că nu și-au stabilit un alt candidat pentru Primăria Botoșani.

“Din câte știu eu, Lucian Borfotină va candida la Primăria Botoșani. Știu că sunt tot felul de zvonuri, de discuții, referitor la acest subiect. Am discutat chiar ieri cu el și nu există niciun fel de intenție de a renunța la candidatură. Eu am încredere în Lucian, îl cunosc de mai mulți ani, am văzut ceea ce a făcut la Cristești. Am încredere că va rămâne lângă noi și va candida la Primăria Botoșani”, a spus Bogdan Dăscălescu, vicepreședinte ALDE.

Borfotină este încă membru PSD dar a negociat atât cu ALDE cât și cu PNL. Surse din PNL spun că Lucian Borfotină va candida din partea liberalilor la Primăria Cristești.