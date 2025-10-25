Adrian Porumboiu ar putea sponsoriza FC Botoșani

Adrian Porumboiu, afacerist în domeniul agricol, fost investitor la FC Vaslui, e din ce în ce mai interesat să investească la FC Botoșani.

Fostul arbitru spune că are o relație de prietenie cu Valeriu Iftime și spune că vrea să sponsorizeze FC Botoșani, însă nu să se implice în acționariatul clubului.

Porumboiu spune despre antrenorul lui FC Botoșani, Leo Grozavu, că e „perfect” pentru prima ligă.

„De ce să nu ia titlul? Vedeți alte echipe care să facă diferența în joc? Dacă vor avea același parcurs și vor juca ce au jucat până acum, de ce nu? Cu ce ar fi mai prejos? A bătut-o pe FCSB într-o manieră cât se poate de elegantă. Jocul lor este eminamente tehnic, tactic și pe fotbal. Nu e pe brutalitate sau numai pe forță. Totul e chibzuit, calculat și uite că merg mai departe”, a declarat Adrian Porumboiu.

Sursa: Realitatea de Vaslui