ACTIVELE FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE, ÎN CREŞTERE CU 20% ÎN LUNA AUGUST

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, la finalul lunii august 2025, în creştere cu 20%, comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se arată în raportul citat de Agerpres.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 939.280 de participanţi, în luna august 2025.

Valoarea contribuţiilor virate în luna august a fost de 79 milioane de lei, în timp ce contribuţia medie a fost 167 de lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,2 miliarde de lei, respectiv 63,8%.

Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,76 miliarde de lei (26,8%).

Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 223,81 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Pe Pilonul III sunt active mai multe fonduri de pensii:

– Azt Moderato;

– Azt Vivace, BCR Plus;

– Pensia Mea Plus, Esenţial;

– NN Activ;

– NN Optim;

– Pensia Mea;

– Raiffeisen Acumulare şi Stabil;