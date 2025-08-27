ACCIDENT FATAL PE „DRUMUL MORȚII”

Accident grav pe E85, supranumit „Drumul Morții”, în apropiere de localitatea Domnești. Un șofer ucrainean a murit după ce un camion a intrat în TIR-ul pe care îl conducea. Totul s-ar fi putut transforma într-o adevărată tragedie deoarece unul dintre camioane era încărcat cu azotat de amoniu, o substanță extrem de inflamabilă. 

Totul s-a întâmplat după ce șoferul unuia dintre camioane, originar din Galați, a pierdut controlul direcției și s-a izbit în TIR-ul condus de cetățeanul ucrainean.

Impactul a fost atât de puternic încât medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Șoferul român este internat la spital în stare critică. Traficul în zonă a fost blocat zeci de minute, iar șoferii au fost sfătuiți să folosească rute ocolitoare. 

