ACCIDENT CUMPLIT ÎN PRAHOVA. AUTOTURISM CUPRINS DE FLĂCĂRI, UN BĂRBAT DECEDAT

Un bărbat a decedat, luni seară, într-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, pe raza orașului Băicoi, mașina în care victima se afla luând foc.

„În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, cu un ocupant la bord. Accidentul a fost urmat de un incendiu. Persoana aflată în autoturism, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 ani, a fost declarată decedată”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

Potrivit Poliției Prahova, traficul este restricționat pe banda nr.1 pe sensul de mers către Ploiești.

