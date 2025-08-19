A 13-A ZI DE PROTESTE: PROFESORII NU RENUNȚĂ

Educaţie anunţă că vor continua protestele şi propun boicotarea deschiderii şcolilor.

Cadre didactice din toată ţara au sosit şi marți la Bucureşti, în faţa Ministerului Educaţiei, pentru a 13-a zi de proteste.

Profesorii şi învăţătorii au venit cu explicaţii legate de modul în care vor fi afectaţi de anumite prevederi din pachetul de măsuri fiscal-bugetare.

-: Se pierd foarte multe norme, mai ales în învățământul rural. La Brașov au fost unități care au avut peste 500 de copii și și-au pierdut personalitatea juridică, sunt obligați cu aceste creșteri de norme, două ore, să facă naveta.

-: Cel mai grav este scăderea și va fi scăderea calității în Educație, pentru că profesorul din România, deși are salariul poate printre cele mai mici din Europa, norma nu e mai mică decât în restul Europei, se degradează Educația. La ora actuală, în județe se fac comasări și, mai mult decât atâta, s-a ajuns la simultan la gimnaziu.

-: E strigător la cer ca ministrul învățământului să ține cu oricine, mai puțin cu învățământul.

