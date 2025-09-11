10 PERSOANE, RECUPERATE DE SALVAMONTIȘTI

10 persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, fiind apelate serviciile Salvamont din Prahova, Gorj şi Maramureş.

”În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 4 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 10 persoane. Dintre acestea, 3 au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital”, anunţă, joi dimineaţă, Salvamont România.

Două apeluri au vizat Salvamont Prahova, iar câte unul Salvamont Gorj şi Salvamont Maramureş.

S-au primit şi 15 apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

”Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, au transmis salvamontiştii.